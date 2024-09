Pagelle di Atalanta-Arsenal 0-0: Raya neutralizza il rigore di Retegui. Lookman, Dublino è lontana

Si chiude a reti bianche la prima in Champions League della Dea. Il rigore fallito dal bomber aumenta i rimpianti per la squadra del Gasp, protagonista comunque di una buona gara.

Da Dublino l’Atalanta è uscita con molte certezze in più. Ecco perché la Dea può definirsi addirittura non completamente soddisfatta da un pareggio contro l’Arsenal. Già perché sono stati proprio i nerazzurri ad avere le maggiori chance per portare a casa la sfida, compreso un rigore fallito da Retegui. Alla fine è 0-0 per la squadra di Gasperini contro quella di Arteta: un risultato che conferma i passi in avanti compiuti dai bergamaschi.

Champions League: Atalanta-Arsenal

L’ultima volta che avevamo visto l’Atalanta in Europa era con la coppa in mano per un traguardo storico. Oggi la competizione è diversa, la voglia di misurarsi col grande calcio no. Da quel giorno la squadra del Gasp si è rinnovata in un inevitabile operazione di restyling. Oggi contro c’è l’Arsenal di Arteta, formazione di livello capace di reggere il confronto in Premier League anche con il temibile Manchester City.

L’errore di Retegui congela lo 0-0

Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, l’episodio che può cambiare il corso del match accade ad inizio ripresa. Partey commette fallo su Ederson procurando rigore in favore della Dea. Ma Retegui dal dischetto sbaglia. Nella girandola dei cambi voluta da Gasperini finisce per avere spazio anche Zaniolo all’esordio in Champions in nerazzurro. Tuttavia, il risultato rimane ancorato sullo 0-0.

I Gunners azzurri: Jorginho e Calafiori

Titolare contro il Tottenham, in panchina contro l’Atalanta. Per Jorginho nella prima di Champions League edizione 2024/2025 c’è spazio solamente a partita in corso per sostituire il poco efficace Thomas Partey. Peggio è andata all’altro azzurro a disposizione dei Gunners, ovvero Riccardo Calafiori. L’ex difensore del Bologna è per ora una riserva tra i biancorossi: oggi sono stati una ventina i minuti concessi a dispetto del maxi-investimento estivo.

I top e flop dell’Atalanta

