Atalanta-Bologna, moviola: un rigore negato, chissà che dirà Gasperini stavolta del Var

La prova dell’arbitro Marinelli al Gewiss Stadium per i quarti di coppa Italia analizzata ai raggi X, il fischietto di Tivoli ha ammonito 3 giocatori

Livio Marinelli, la scelta di Rocchi per Atalanta-Bologna di coppa Italia, è un maresciallo dell’Esercito italiano in forza al 7° Reggimento alpini, ha iniziato ad arbitrare nel 2002, arrivando in Serie D nel 2008. Nel 2012 è passato in Lega Pro, dove è rimasto per quattro anni, nei quali ha diretto anche la finale della Coppa Italia Primavera 2015-2016. Promosso in CAN B nel 2016, il 1º luglio è stato insignito del Premio Presidenza AIA, in quanto “arbitro effettivo particolarmente distintosi nel corso della stagione sportiva”.

Ha esordito nella serie cadetta il 27 agosto, in occasione di Bari-Cittadella. Il debutto in Serie A è avvenuto il 25 ottobre 2017 allo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, nella partita Atalanta-Verona e in stagione ha debuttato benino in Cagliari-Roma, quando è stato chiamato a sostituire l’infortunato La Penna, e maluccio in Verona-Torino ma soprattutto ha fatto discutere in Juventus-Cagliari, vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto laziale.

I precedenti di Marinelli con Atalanta e Bologna

Nove i precedenti con i bergamaschi che con Piccinini erano imbattuti (6 vittorie e 3 pareggi), sei incroci con gli emiliani (2 pari, due vittorie e due sconfitte).

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti L.Rossi e Ricci con Ghersini IV uomo, Serra al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Holm, de Roon, Ndoye. Recupero 1′; 4′.

Atalanta-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Serata tranquilla per Marinelli che ha tenuto sempre in pugno la gara. Il Var, tanto sgradito a Gasperini, non è dovuto mai intervenire. Al 35′ sospetto rigore per il Bologna. Contatto tra Toloi e Ndoye, ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 67′ Holm ammonito per un fallo in ritardo su Juan Cuadrado al limite dell’area. Al 92′ de Roon spintona Ndoye a gioco fermo e viene ammonito, subito dopo giallo anche mmonito per Ndoye. Dopo 5′ di recupero Atalanta-Bologna finisce 0-1.