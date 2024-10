Atalanta-Celtic, moviola: la svista decisiva nel finale, arbitro allergico al giallo

La prova di Irfan Peljto a Bergamo nella gara di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto bosniaco ha ammonito solo un giocatore

Bosniaco, 43 anni, Irfan Peljto – l’arbitro di Atalanta-Celtic di Champions League – è giovane, bravo ma pignolo. Internazionale dal 2015 il fischietto bosniaco, nato a Sarajevo e dal 2015 internazionale ha diretto anche altre 6 gare in Champions in carriera, ma come se l’è cavata ieri a Bergamo?

I precedenti di Peljto con Atalanta e Celtic

Nessun precedente coi nerazzurri, uno invece cogli avversari, nella fase a gironi della stessa competizione il 19 settembre dell’anno scorso al “De Kuip” in casa del Feyenoord, per una sconfitta all’inglese (45’+2′ Stengs, 76′ Jahanbakhsh).

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistent Ibrisimbegovic e Beljo con Bandic IV uomo e i tedeschi Storks al Var e Dingert all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Johnston (C)

Atalanta-Celtic, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. All’8′ ammonito Johnston per fallo su Retegui. Sarà l’unico giallo del match nonostante sia stata una gara ruvida. All’88’ sugli sviluppi di un angolo Trusty trattiene vistosamente De Ketelaere e gli scippa il pallone, ma l’arbitro non fischia fallo e lascia continuare. Dopo 5′ di recupero arriva il fischio finale e Atalanta-Celtic finisce 0-0.