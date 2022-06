Atalanta: Ederson ad un passo

24-06-2022 10:03

Secondo colpo in entrata per l’Atalanta che si aggiudica il centrocampista brasiliano Ederson. Il classe 1999 ha avuto un impatto notevole sui risultati della Salernitana, nella seconda parte di stagione, contribuendo di fatto a salvare la compagine granata.

Dopo Demiral quindi, i bergamaschi, che hanno l’obiettivo di tornare in Europa, puntano forte sull’ex Salernitana. Nemmeno un tentativo dell’Inter last second sta facendo vacillare la trattativa che sembra essere ormai in dirittura d’arrivo.

Mancano solo i dettagli ma Ederson può di fatto considerarsi un nuovo giocatore dell’Atalanta. 15 milioni al club di Iervolino e nell’affare entrerà Matteo Lovato, difensore centrale, l’anno scorso a Cagliari.

Prosegue invece il braccio di ferro con la Juventus per Cambiaso in uscita sicura dal Genoa.

