Atalanta: Gasperini chiamato in udienza dal Tribunale Antidoping

Gian Piero Gasperini dovrà presentarsi al tribunale antidoping in udienza il prossimo 27 settembre, per rendere conto della sua reazione spropositata in occasione di un controllo a sorpresa al campo di allenamento dell’Atalanta. Lo comunica la NADO Italia-Organizzazione Nazionale Antidoping in un comunicato.

“Il Tribunale Nazionale Antidoping ha fissato l’udienza nei confronti del sig. Gian Piero Gasperini, tesserato FIGC, per il giorno 27 settembre 2021 alle ore 14.15”, vi si legge. Lo scorso 13 aprile era arrivato nei confronti del tecnico orobico il deferimento per “condotta offensiva”. L’episodio si era verificato il 7 febbraio a Zingonia, nel centro sportivo dell’Atalanta.

Nella motivazione si leggeva: “Ha insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema antidoping” (violazione dell’art.3 comma 3 del codice).

