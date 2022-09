Atalanta, Gasperini fa il punto sugli infortunati

10-09-2022 15:34

Alla vigilia della gara contro la Cremonese, Gian Piero Gasperini può sorridere non solo per il primo posto in classifica ma anche per le situazioni degli infortunati che paiono quasi tutte in via di risoluzione.

“Zapata sta recuperando in linea su quelle che sono le previsioni. Muriel ha recuperato, non è al 100% ma si è allenato tutta la settimana. Abbiamo qualche problema su Demiral, per domani sicuramente è in dubbio” ha spiegato l’allenatore nerazzurro prima di augurarsi di poter passare altre settimane al vertice della Serie A.

“Noi possiamo ancora crescere. Al momento è come se avessimo preso la maglia rosa al Giro d’Italia, non pensi che poi la porterai fino in fondo ma non è che tutti sono in grado di prenderla…Cercheremo di tenerla per qualche tappa. Questo primato è figlio del lavoro e di partite che non sempre abbiamo giocato bene. Come le altre siamo ancora in fase di rodaggio” ha chiosato Gasperini.