Atalanta, Gasperini: "Molto dispiaciuto, ci avevo creduto"

20-10-2021 23:58

Al termine del match perso contro lo United 3-2, Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “A un certo punto ci credevamo. Certo è che con queste squadre basta un episodio, l’1-2 ha riacceso tutto, hanno messo molti attaccanti e a noi è mancato il gol del 3-1 che avrebbe chiuso la partita. Ci siamo andati vicini, era una bella occasione. Un po’ di fisicità in più, oltre alle assenze, ci avrebbe aiutato. Ma abbiamo fatto il massimo”.

“Cosa ci insegna questa sconfitta? Abbiamo una identità precisa, non era facile venire qui e giocare in una certa maniera. Sono partite di altissimo livello, dobbiamo tenere i momenti di entusiasmo degli avversari. Non è facile giocare contro il Manchester, sono stati bravi a segnare nelle mischie. Sono molto dispiaciuto per il risultato, ma riesco a vedere il bicchiere mezzo pieno. Se Zapata avesse segnato il terzo gol, parleremmo di una vittoria fantastica, che avremmo regalato ai nostri 600 tifosi”, ha concluso Gasperini.

