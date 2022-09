Atalanta, Gasperini: "Mourinho sarà rammaricato. Per noi grande soddisfazione"

18-09-2022 22:01

L’Atalanta è in testa alla classifica di Serie A. Contro la Roma all’Olimpico è arrivato il quinto successo in sette partite: “Già indossare la maglia rosa è una grande soddisfazione, anche se sappiamo che non vinceremo il Giro – ha commentato così Gian Piero Gasperini dopo la partita -. La squadra sta cercando di rinnovarsi. Siamo partiti bene e per i ragazzi è un’iniezione di fiducia. Siamo molto soddisfatti”.

Gasperini ha poi commentato le parole di José Mourinho, secondo cui i giallorossi hanno perso una partita facile: “Josè sarà rammaricato, se è così allora ha grandi colpe la Roma, perché perdere una gara facile da vincere è una bella botta“.