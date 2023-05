Atalanta, Gasperini: "Partita con varie facce, ce la siamo complicata"

Il tecnico dei bergamaschi ha commentato il successo difficile in casa dello Spezia, importante in ottica Champions.

03-05-2023 21:30

Ancora una vittoria per l’Atalanta, sempre più in corsa con le altre per un posto in Champions League. Al Gewiss Stadium un successo sullo Spezia alla fine sofferto per 3-2. Gian Piero Gasperini ha commentato così la partita a Dazn: “È stata una partita con facce un po’ diverse. Inizio buono, poi però abbiamo regalato male un gol e questo ci ha messo in difficoltà. La squadra è cresciuta e ha fatto bene il primo quarto d’ora nella ripresa. Alla fine, ce la siamo complicata”.

Gasperini si è detto contento per il gol di Luis Muriel: “Assolutamente. Abbiamo bisogno del miglior Zapata e del miglior Muriel, sono due giocatori di forza e di talento”. Poi ha parlato delle rivali per la corsa Champions: “Le coppe hanno un problema, gli infortuni. Negli anni in cui siamo andati avanti nelle coppe avevamo il rischio di perdere giocatori per infortunio, però le partite di coppa danno anche un’adrenalina che ti porti in campionato. Preferirei giocarle sempre”.