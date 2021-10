Atalanta, Gasperini furioso: "Arbitri un problema, la devono smettere"

24-10-2021 16:38

Dopo l’espulsione, anche la beffa del pareggio finale. Al termine di Atalanta-Udinese, Gasperini è una furia: “Il rosso? Non so perché sono stato ammonito, non ho detto nulla. Perché mi devo far sventolare dei cartellini da dei ragazzini? Gli arbitri rappresentano un grande problema, la devono smettere – ha detto il tecnico dei bergamaschi, espulso per proteste – Devono fare anche loro i professionisti e metterci la faccia e venire a spiegare le loro decisioni in tv. Non ci provano neanche perché verrebbero fuori tutti i problemi”.

“Non stavo rimproverando un mio giocatore, non ho detto proprio niente: è la mia parola contro la loro, non mi sono nemmeno accorto di essere stato ammonito – continua Gasperini -. Mi sono solo chiesto ad alta voce per quale motivo lo fossi stato. Gli arbitri sono professionisti, può darsi non siano pagati molto, ma devono comportarsi come tali venendo a spiegarci le situazioni: se ci mettessero la faccia, almeno si vedrebbe di che pasta sono. C’è un problema di qualità enorme” ha proseguito.

