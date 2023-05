Atalanta, Gasperini: "Siamo in emergenza"

Il tecnico della Dea: "Nonostante gli infortuni dobbiamo essere soddisfatti della classifica e della squadra".

07-05-2023 15:18

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il tecnico dell’Atalanta Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Purtroppo abbiamo diversi giocatori infortunati nello stesso reparto, siamo un po’ in emergenza in panchina. La squadra però ha fatto una buona partita, ma gli episodi non sono stati favorevoli. Siamo rammaricati per la sconfitta perchè abbiamo fatto un’ottima prestazioni. Nonostante gli infortuni dobbiamo essere soddisfatti della classifica e della squadra. Mancano quattro partite importanti e abbiamo ancora possibilità di arrivare in Europa”.

Sugli infortuni di Ederson e Boga, Gasperini ha aggiunto: “Ederson nel primo tempo non era nella miglior condizione e ha subito un piccolo infortunio. Al suo posto Boga è partito bene ma si è fatto male. Ha una distorsione alla caviglia abbastanza importante, la caviglia si è gonfiata molto. Magari la prossima settimana recuperemo qualcuno, ma il gioco del calcio è questo. Ci sono dei momenti in cui perdi tanti giocatori nello stesso reparto ma con quelli che hanno giocato abbiamo creato, contro una squadra forte come la Juventus”.

Gasperini ha chiuso parlando dei cori razzisti contro Vlahovic: “Nell’Atalanta giocano Pasalic, Djimsiti e tanti altri giocatori di quell’etnia. Il razzismo è una cosa seria, le cose vanno distinte bene se un insulto al singolo o razzista. Va differenziato perchè altrimenti si fa di tutta l’erba un fascio”.