Atalanta, Gasperini su Muriel: "In altre squadre giocherebbe meno"

11-09-2022 16:01

Contro la Cremonese è arrivato il secondo pari in questo campionato per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dei bergamaschi ha commentato così a Dazn la partita: “Sono rammaricato perché eravamo andati in vantaggio facendo la cosa più difficile. Poi ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. I ragazzi sono stati bravi, ci hanno provato ma come vediamo in Serie A le partite sono tutte in equilibrio”.

Poi il tecnico si è focalizzato su Luis Muriel: “Ha fatto una buona partita ma in attacco ci sono giocatori che possono dare vivacità – così Gasperini -. Quando è uscito ha gettato la pettorina ma non è un bel messaggio questo. In altre squadre giocherebbe anche meno, visto che qui partecipa a praticamente tutte le partite”.