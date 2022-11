Atalanta, Gasperini: "Troppa frenesia, abbiamo perso tanti palloni"

09-11-2022 22:04

Dopo il ko nel big match con il Napoli, è arrivata la seconda sconfitta di fila per l’Atalanta, battuta ancora per 2-1 al Via del Mare dal Lecce. Il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, ha analizzato così la sfida ai microfoni di Dazn: “Nel secondo tempo troppa frenesia, abbiamo perso tanti palloni e il filo del gioco. È stato creato qualcosa ma poco per vincere”.

Nuovo ko così per l’Atalanta, ferma sempre a quota 27 in classifica: “Sono state due sconfitte diverse, col Napoli abbiamo fatto un’ottima gara. Speravo di ripetere un certo tipo di prestazione, ma abbiamo sbagliato troppo in difesa. Non siamo stati capaci di affidarci al nostro gioco”. Sui singoli: “Zapata e Malinovskyi bene. Abbiamo perso De Roon e ci dispiace molto”.