Atalanta-Genoa, le formazioni ufficiali: Strootman subito

Dopo la vittoria del Napoli e la sconfitta della Roma, tocca all’Atalanta di Gasperini rispondere. La Dea, rinata nelle ultime settimane, affronta il Genoa di Ballardini, anch’esso in ascesa dopo un duro periodo e l’esonero di Maran. Punti essenziali a Bergamo.

Gasperini sceglie Malinovskyi alle spalle di Ilicic e Zapata, mentre a centrocampo giocano i quattro titolari, Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens. In porta c’è Gollini, difeso da Toloi, Palomino e Djimisiti. Ancora fuori Papu Gomez, ormai fuori dal progetto.

Ballardini si affida a Shomurodov e Pjaca in avanti lasciando Scamacca in panchina. Sulle fasce lartghi Czyborra e Zappacosta, mentre saranno gli interni Strootman, subito titolare, Badelj e Zajc. In porta come di consueto Perin, difeso da Masiello, Criscito e Radovanovic.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Genoa:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pjaca, Shomurodov.

OMNISPORT | 17-01-2021 17:41