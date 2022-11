12-11-2022 15:11

Atalanta e Inter si sfidano domani domenica 13 novembre al Gewiss Stadium di Bergamo per la 15° giornata della Serie A 2022/2023.

L’ultimo successo dell’Atalanta contro l’Inter in Serie A risale all’11 novembre 2018 (4-1 al Gewiss Stadium), da allora sette partite senza successi per la Dea: solo contro la Reggina (12) i bergamaschi hanno una striscia aperta senza successi più lunga nella competizione.

Le partite nella quali si scontrano Gasperini e Inzaghi sono sempre ricche di gol e spettacolo, e dunque tutti gli appassionati si aspettano di chiudere il 2022 con un grande show a Bergamo, tra due formazioni che fanno della forza offensiva la propria migliore caratteristica.

Gasperini-Inzaghi è garanzia di gol, qualità ed equilibrio

Sia Atalanta che Inter hanno un disperato bisogno di vincere per mantenere la propria posizione in classifica. Storicamente, poi, le partite tra Gasperini e Inzaghi non sono mai state noiose.

I precedenti parlano di 15 scontri con 54 gol segnati, comprensivi di Serie A e Coppa Italia, tra Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi. Equilibrio quasi assoluto tuttavia per quanto riguarda i risultati: sono quattro le vittorie di Inzaghi a fronte di cinque successi del tecnico atalantino. Quattro invece i pareggi.

Inoltre, ben nove degli ultimi 14 confronti sono finiti con almeno quattro reti segnate, compreso, per esempio, il 2-2 della passata stagione. Da quando Inzaghi si è seduto sulla panchina di San Siro, però, ancora nessuno è prevalso sull’altro (0-0 l’altra gara della passata stagione).

L’Inter tra l’altro ha subito ben 15 gol nelle sue ultime sei trasferte di Serie A giocate nell’anticipo domenicale (una media di 2.5 a incontro). Nel parziale ha trovato appena due successi, a fronte di due pareggi e due sconfitte (uno dei quali proprio contro l’Atalanta, 4-1 l’11 novembre 2018).

Entrambe hanno bisogno di una vittoria: le statistiche della partita

Entrambe le formazioni hanno bisogno dei tre punti per migliorare la propria situazione prima della sosta. I padroni di casa si trovano al sesto posto con otto vittorie, tre pareggi e tre sconfitte ma vengono da due ko consecutivi abbastanza pesanti contro Napoli e Lecce.

Dopo aver perso le ultime due partite al Gewiss Stadium, contro Lazio e Napoli, l’Atalanta potrebbe registrare tre sconfitte interne di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 1997 (quattro in quel caso, sotto Emiliano Mondonico).

L’Inter invece ha vinto 6-1 contro il Bologna nell’ultima giornata di Serie A ma si trova comunque al quinto posto dietro la Juventus, con 27 punti (gli stessi dell’Atalanta) frutto di nove successi e cinque pareggi.

A livello statistico, l’Inter ha perso quattro delle ultime sei trasferte di campionato (2V), tante sconfitte esterne quante quelle registrate nelle precedenti 45 gare fuori casa per i nerazzurri.

Atalanta-Inter, le probabili formazioni

Gasperini, che diventerà il terzo allenatore a toccare la soglia delle 500 panchine in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Francesco Guidolin (545) e Luciano Spalletti (535 prima di questa giornata), si dovrebbe affidare alla coppia offensiva formata da Lookman e Zapata, che nell’ultima contro il Lecce ha ritrovato il gol in Serie A che gli mancava dallo scorso aprile.

Simone Inzaghi invece, che tocca la panchina numero 250 in Serie A, punterà su Lautaro e Dzeko, con Dimarco confermato a sinistra e il trio di centrocampo composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Zapata, Lookman. All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.