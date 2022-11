08-11-2022 17:20

Lautaro in discoteca, sorridente e spensierato dopo Juventus-Inter. A molti tifosi nerazzurri non hanno fatto piacere le immagini del Toro scatenato in un noto locale di Milano, all’indomani del pesante ko nel Derby d’Italia con una rivale storica, la Vecchia Signora. Una ferita ancora aperta, un ko che ha lasciato il segno, anche perché ha definitivamente rilanciato i bianconeri, frenando allo stesso tempo i propositi di rimonta scudetto della squadra di Inzaghi. E allora è putiferio, con accuse e rimbrotti nei confronti del bomber argentino.

Lautaro in disco: ‘Toro loco’ al compleanno di Agustina

È stato Dagospia, l’irriverente e scanzonato sito del giornalista Roberto D’Agostino, a pubblicare le immagini di Lautaro al Just Cavalli nella serata di lunedì, quella successiva alla grande sfida persa contro la Juventus. L’attaccante dell’Inter, come si legge nell’articolo firmato da Giuseppe Candela, “non si è soffermato sulla crisi dei nerazzurri ma si è scatenato in pista tra balli e diversi brindisi. L’occasione? Il compleanno della compagna Agustina Gandolfo. I festeggiamenti sono andati avanti fino a notte fonda. Domani l’Inter è di nuovo in campo, sfiderà il Bologna“.

Tour de force Inter: dopo la Juventus arriva il Bologna

Già, perché il compleanno di Agustina – ahimé – è incastonato tra la sfida di Torino e quella successiva di campionato, in programma mercoledì a San Siro contro i rossoblu di Thiago Motta. Un supplemento di impegni per il Toro, atteso poi dai Mondiali in Qatar con l’Argentina. I dubbi e le perplessità dei tifosi nerazzurri riguardano proprio la tenuta fisica e psicologica del bomber: riuscirà a dare il meglio, a essere lucido mercoledì sera dopo la serata allegra per festeggiare il compleanno della sua dolce metà?

La nuova crisi di Lautaro: quattro gare senza segnare

Le polemiche sulla partecipazione di Lautaro alla festa della compagna si innestano a quelle per il suo rendimento sotto porta. Dopo aver realizzato quattro gol in tre gare, tra cui la doppietta al Barcellona, che avevano interrotto un digiuno durato addirittura otto partite, il Toro si è fermato di nuovo. Sono quattro gli incontri chiusi all’asciutto: Viktoria Plzen, Sampdoria, Bayern e Juventus. Un rendimento altalenante, almeno sotto il profilo realizzativo.

Disco, brindisi e…digiuno: gli interisti beccano Lautaro

Tanti i commenti malandrini sui social da parte dei tifosi dell’Inter. “Ha giocato male, forse la sua peggiore partita, non ha voluto stancarsi per la festa?”, ipotizza Tecla. “Lautaro fallisce dei gol incredibili, è allucinante”, incalza Arturo. Ma sono in molti a difendere il Toro. “Quindi doveva dire alla moglie di non festeggiare il compleanno perché l’Inter ha perso? La gente è fuori di testa”, osserva Manuel. “Non butta la palla dentro a porta vuota ma almeno è uno che combatte”, scrive Giuseppe. “Ma sì, adesso applaudiamolo pure”, il sarcasmo di Gigi.