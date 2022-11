07-11-2022 16:37

Piovono le critiche all’indirizzo di Simone Inzaghi, nelle ore successive alla sconfitta dell’Inter per 2-0 nel Derby d’Italia contro la Juventus all’Allianz Stadium. A mettere il punto esclamativo sulle dichiarazioni postpartita, l’ex attaccante e da tempo commentatore Sky Paolo Di Canio, entrato a gamba tesa sulla frase dell’ex allenatore della Lazio, ovvero: “Le gare complicate le abbiamo affrontate tutte fuori”.

Inter, Di Canio duro su Simone Inzaghi: “Comunicazione di basso livello”

Di Canio ha detto: “Ma che frase è? Cosa vuol dire, che esistono campionati in cui si gioca solo in case? A Simone voglio bene, ma all’Inter ha dimostrato una comunicazione di basso livello. Si è guadagnato giustamente di essere lì, ma in due anni alla guida dei nerazzurri non ha migliorato quest’aspetto. Davanti ai microfoni bisogna parlare del fatto che la squadra ha avuto le occasioni e poi capire il perché non si sia segnato. Non si può parlare del calendario o altro. Simone è bravissimo, costruisce l’idea di calcio, di controllo della partita. Antonio Conte, ad esempio, indottrina i giocatori e sono sicuro che con lui Barella avrebbe fatto fallo in occasione del gol di Rabiot. Occorre parlare degli errori, del perché si va sotto, del perché si è fragili. I valori dell’Inter non sono certo da cinque sconfitte in 13 partite“.

Inter, Tronchetti Provera su Inzaghi: “Vetta ora troppo distante. E la difesa…”

Non solo Di Canio. Simone Inzaghi ha infatti incassato anche le critiche dell’ad di Pirelli e tifosissimo dell’Inter Marco Tronhetti Provera: “La sconfitta contro la Juventus fa male perché l’Inter era in ripresa e in fiducia. E in attacco si è anche fatto un buon calcio. La difesa si fa battere troppo, ora la vetta è troppo distante. Il ritardo che c’è ora dal Napoli, di 11 punti, è importante: un distacco così in passato non è mai stato recuperato. I limiti della difesa, poi, sono inaccettabili, i 16 gol incassati sono troppi e serve una riflessione seria. In passato, infatti, era stato un reparto fiore all’occhiello”.