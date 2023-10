Atalanta-Juventus 0-0, tifosi bianconeri svegliati dal fischio finale: Allegri e Rabiot nel mirino

Noia e sbadigli tra i tifosi della Juventus che hanno visto la partita dei bianconeri contro l'Atalanta: solita bufera sull'allenatore, criticato pure il centrocampista francese.

01-10-2023 20:13

Doveva essere il test della verità per la Juventus, è stato più che altro una prova di resistenza per i suoi tifosi. Tanti quelli che non ce l’hanno fatta e si sono addormentati sul divano, davanti allo spettacolo poco entusiasmante di un match con l’Atalanta che di emozioni ne ha riservate pochissime, quasi tutte – per giunta – tinteggiate di nerazzurro. Uno 0-0 che non cambia più di tanto la classifica della Vecchia Signora, ora distante quattro punti dal duo di testa: Inter e Milan.

Atalanta-Juventus, il primo tempo: tifosi annoiati

Dopo pochi minuti si capisce già l’andazzo del match: Juve tutta in difesa, Atalanta che non intende rischiare più di tanto per inseguire il gol vittoria. Fioccano i commenti sui social dei tifosi bianconeri: “Mi sono addormentato sul divano, ma che tristezza”. E ancora: “Solita Juve, il gioco latita come da prassi…io nel secondo tempo proverei Yildiz”. Oppure: “Sono tre anni che giochiamo così, questo allenatore farebbe diventare pippe anche 11 campioni”. Ma c’è chi attacca pure la squadra: “Inguardabile, la colpa sarà sicuramente di Allegri ma anche i giocatori ci mettono del loro, mai una iniziativa, solo passaggi indietro, ma dai, non se ne può più”.

Rabiot nel mirino dei social: prestazione negativa

Nel secondo tempo Rabiot finisce tra i calciatori più bersagliati sui social: “Rabiot stasera è tornato quello di due anni fa”, sentenzia un tifoso. Altri se la prendono quando, al cominciare delle sostituzioni, a uscire sono gli altri mentre il francese rimane in campo: “Rabiot a prescindere da come gioca non lo toglie manco sotto tortura”. E anche: “Il capello che Ambra ha trovato nell’auto di Allegri era di Rabiot“. C’è chi non usa troppi giri di parole: “Ma togli Rabiot, inconcludente e ammonito!”.

Zero a zero con l’Atalanta, la delusione degli juventini

A fine gara il risultato non si sblocca, anzi è l’Atalanta a sfiorare la beffa. “Ho deciso di non seguire più le partite finché ci sarà Allegri…fatelo anche voi”, l’invito di Sebastiano. “Juve senza nerbo e senza gioco, molto fortunata, bisogna cambiare passo se vogliamo essere competitivi”, la sintesi di Gaetano. L’allenatore è il bersaglio più facile: “C’è poco da dire, altro che Allegri: tristezza infinita“. Qualcuno chiede: “Ma voi ce l’avete fatta a rimanere svegli?”. Ottenendo centinaia di risposte tutte uguali: “No”. E c’è pure chi scherza: “Ottimo risultato , buona partita”.