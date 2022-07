Atalanta: la Roma spinge per Muriel

15-07-2022 12:03

Tanto traffico e tante idee tra Bergamo e Roma.

Le due società stanno parlando molto approfonditamente nelle ultime ore riguardo un po’ giocatori. I contatti tra Atalanta e Roma sono fitti per vari giocatori: si va da El Shaarawy che potrebbe sbarcare a Bergamo, con Pasalic e Miranchuk che potrebbero invece fare l’opposto, ovvero andare alla corte di Mouirnho.

Nelle ultime ore però il nome caldo, è quello dell’attaccante Luis Muriel. Il colombiano è improvvisamente diventato l’oggetto del desiderio del tecnico portoghese. L’ingaggio per i giallorossi è abbordabile: 2 milioni l’anno. In più, l’età non così avanzata, oltre ad una duttilità tattica molto importante, fanno del colombiano un profilo molto interessante per i giallorossi, che sono pronti a spingere per portarlo a Roma, dopo anni di inseguimento.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE