Atalanta-Lazio, il pre-partita di Pepe Reina

Nel pre-partita di Atalanta-Lazio, partita valida per la 20° giornata di Serie A, il portiere Pepe Reina ha parlato della prima parte di stagione biancoceleste e dell’ultima sfida di Coppa Italia, persa per 3-2 prorpio contro la Dea:

“L’inizio di stagione in campionato non è stato all’altezza, poi ci siamo ripresi. Ora la squadra ha più consapevolezza e dobbiamo continuare così. Atalanta? Ci conosciamo bene, sappiamo cosa ci aspetta, come lo sanno anche loro. Servirà molta personalità […] Mercoledì ci sono state tante cose positive ma dobbiamo migliorare dietro, cercando di concedere meno. Dovremo fare una partita simile a quella di Coppa Italia, subendo però meno. I nerazzurri giocano con uno stile particolare da tempo e non cambiano quasi mai, sappiamo che tipo di partita sarà”.

OMNISPORT | 31-01-2021 14:26