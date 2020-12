Atalanta, le ragioni della frattura Gasperini-Gomez:rischio addio

Quell’equilibrio perfetto e irripetibile, segnato da un’ultima stagione tormentata ma densa di risultati inaspettati in un frangente così sofferto e afflitto dalle conseguenze della pandemia, si è rivelato circoscritto. L’Atalanta era in uno stato di grazia che, oggi, pare improponibile e non per ragioni di natura strettamente tecnica. Quanto avvenuto tra Papu Gomez e il tecnico, Gian Piero Gasperini, ha occupato i social, costretto alla moltiplicazione di commenti tifosi e semplici appassionati.

La frattura tra Gasperini e Papu Gomez

L’importantissima sfida di Champions League, sul campo dell’Ajax, è resa più complicata da un clima assai incerto. Tutto risale all’intervallo della gara in casa contro il Midtjylland e all’accesissimo diverbio tra Gasperini e il Papu Gomez per una indicazione di campo del tecnico che l’argentino non ha gradito, con Ilicic che nell’occasione si è schierato con il compagno di squadra e che avrebbe nella scelta di pubblicare su Instagram una foto, un indizio della spaccatura. Gomez con lo sloveno abbracciati in panchina, pubblicato ieri, costituirebbe un segnale.

Ma la questione non sarebbe risolta: Gomez e Ilicic non sono stati convocati per la trasferta di campionato contro l’Udinese. Un secondo indizio dei malesseri interni allo spogliatoio, tanto che rumors sulla minaccia di dimissioni continuano a circolare. Proprio la partita contro l’Ajax potrebbe rivelarsi decisiva.

Gasperini: dimissioni dopo l’Ajax?

Durante la conferenza stampa della vigilia, l’allenatore ha preferito non rispondere sul tema mettendo davanti la squadra e il suo obiettivo. Un dribbling che, però, non ha distratto di certo dal tema e dalla prospettiva di rottura che potrebbe verificarsi a fine serata.

VIRGILIO SPORT | 09-12-2020 10:23