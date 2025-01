Atalanta, Lookman ko: quante partite salta e i riflessi sul mercato, a Gasperini serve un attaccante

Il nigeriano si ferma in un momento cruciale della stagione: sarà out per la sfida decisiva di Champions col Barcellona. Gasp aspetta rinforzi: Raspadori in cima alla lista.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Tegola per Gasperini: si ferma Lookman. L’Atalanta perde l’eroe della finale di Europa League in un momento cruciale della stagione e, ora, proverà a correre ai ripari sul mercato. Da Cherki a Raspadori: ecco i profili monitorati dai nerazzurri.

Atalanta, che guaio: che cosa si è fatto Lookman

Dieci gol in campionato, quattro in Champions: anche in questa prima parte di stagione l’apporto di Lookman si è rivelato fondamentale per lo straordinario percorso fin qui avuto dell’undici di Gasperini.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La freccia nigeriana si è fermata ieri in allenamento dopo una botta al ginocchio: sottoposto in mattinata agli esami di rito, il numero 11 nerazzurro ha riportato un trauma distrattivo al ginocchio destro con interessamento del compartimento articolare laterale.

Quante partite salterà l’attaccante nigeriano della Dea

Saranno necessari ulteriori approfondimenti per stabilire con esattezza quante partite sarà costretto a saltare Lookman. Ma è già possibile fare una stima: con ogni probabilità l’ex Leicester dovrà restare fermo ai box per 3 o 4 settimane, per cui l’obiettivo è provarlo ad avere a disposizione alla fine del mese di febbraio.

Ciò significa che Ademola non sarà a disposizione per l’ultima e decisiva partita di Champions League contro il Barcellona, in cui l’Atalanta è chiamata a difendere il settimo posto che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale senza passare dai playoff. Non solo: Gasp dovrà rinunciare a Lookman anche per i quarti di Coppa Italia col Bologna. In campionato non ci sarà contro Torino, Verona, Cagliari ed Empoli, mentre potrebbe essere a disposizione a inizio marzo contro il Venezia, prima del ciclo di ferro che vedrà gli orobici opposti a Juventus, Inter, Fiorentina e Lazio.

Tutto sul mercato: Gasperini a caccia di un attaccante

L’infortunio di Lookman costringe l’Atalanta a tuffarsi sul mercato nel tentativo di regalare un altro attaccante a Gasperini. Il nome che campeggia in cima alla lista dei desideri del tecnico di Grugliasco è sempre quello di Giacomo Raspadori, che sta trovando pochissimo spazio agli ordini di Conte.

Il Napoli, però, non è intenzionato a rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto. L’alternativa porta in Francia, dove, tra le fila dell’Olympique Lione, gioca il talentuoso Rayan Cherki, che ha il contratto in scadenza a giugno 2026. In questo caso l’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio del calciatore, che spara alto.