Atalanta, Marino: "La forza del Gewiss ci era mancata"

28-02-2022 23:35

Al termine del match tra Atalanta e Sampdoria, vinto dai nerazzurri 4-0, il dg Marino è intervenuto ai microfoni di Dazn al posto di Gasperini: “La squadra ha giocato molto bene con carattere e volontà mostrando di essere un gruppo unito che vuole rimanere sul treno per l’Europa. La forza del Gewiss ci era mancata, un po’ per episodi e un po’ per sfortuna. Lo spirito che Gasperini vuole però non è mai mancato”.

Su Malinovskyi: “Si è fermato nel riscaldamento, e tocchiamo ferro che non sia nulla di grave. Il mister non era felice quando ha ricevuto la notizia perché è secondo solo a Messi per gol da fuori area Ruslan. Ha giocato Pasalic, che ha una volontà incredibile; lui ha giocato ovunque, manca solo che lo proviamo in porta”.

Infine, Marino chiude parlando di Miranchuk: “Il suo è un gol significativo, ma non sta a me commentarlo. È un ragazzo timido, sensibile e sta vivendo questo momento in maniera particolare”.

OMNISPORT