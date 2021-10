Atalanta-Milan, Zapata carico per la sfida

Tutto pronto per il big match tra Atalanta e Milan. Assente per infortunio Ibrahimovic, riflettori puntati su Zapata, l’asso della squadra di Gasperini, chiamato a fare la differenza come accaduto in Champions League conbtro lo Young Boys. L’attaccante nerazzurro ha già fatto male al Diavolo (indimenticabile la rete del definitivo 1-1 nella sfida del luglio 2020).

Toccherà al colombiano fermare il Milan, alla ricerca di un record. Il Diavolo ha ottenuto 16 punti finora, con una vittoria i rossoneri eguaglierebbero la loro miglior partenza nell’era dei tre punti a vittoria nelle prime sette gare giocate in Serie A: 19 nel 2003/04.

OMNISPORT | 03-10-2021 09:48