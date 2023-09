Pagelle di Atalanta-Monza 3-0: Ederson e Scamacca (doppietta) inchiodano Palladino

Top e flop della partita Atalanta-Monza, valevole per la 3a giornata di Serie A 2023/2024: la Dea si gode Scamacca (doppietta) dopo il vantaggio di Ederson

02-09-2023 22:41

Tutto fin troppo semplice per l’Atalanta, anche inaspettatamente. La Dea ci mette un tempo per divorare il Monza, portandosi avanti con Ederson e chiudendo di fatto i conti con il pregevole gol di Scamacca. Lo stesso centravanti nella ripresa segna il tris, rigettando ogni possibile tentativo di reazione da parte dei brianzoli. Agli orobici vengono annullati altri due gol, anzi. Uno a Koopmeiners per un tocco di braccio ed un altro allo stesso Scamacca per posizione irregolare. Alla fine un paio di interventi preziosi di Di Gregorio su Muriel e Holm per evitare un passivo peggiore. Insomma, match con poca storia con la formazione di Gasperini che torna a vincere dopo il ko di Frosinone. Resta ferma a tre punti la squadra di Palladino.

Atalanta-Monza, la chiave della partita

Gian Piero Gasperini ha fatto scuola. Sono tanti i suoi allievi, facilmente riconoscibili con alcuni di loro che allenano proprio in Serie A. Tra questi c’è indubbiamente Raffaele Palladino che si è trovato ancora una volta di fronte al suo maestro. Moduli speculari per le due squadre, con marcature a uomo, esterni a tutto campo e centrali difensivi che capita anche di trovare in attacco. Se il Monza tiene più palla all’inizio, è l’Atalanta a rendersi più pericolosa. Specialmente sui calci piazzati. Il vantaggio della Dea arriva proprio così, con De Ketelaere che appoggia per Ederson che si gira in un fazzoletto e infila Di Gregorio. Prima ci era riuscito pure Scalvini a segnare, con gioia interrotta dalla bandierina alzata per posizione irregolare. Prima dello scadere del primo tempo arriva comunque il raddoppio: cross perfetto di Ruggeri per lo stacco di testa di Scamacca che è potente e preciso.

Nella ripresa il Monza ci prova senza trovare la chiave per scalfire la retroguardia nerazzurra. Che quando può risponde, come all’ora di gioco quando ancora Scamacca riceve palla da Koopmeiners e col mancino mette la palla ancora una volta nel sacco. Lo stesso mediano olandese va a bersaglio per il poker atalantino ma il suo gol è viziato da un tocco di braccio, motivo per cui non è valido. Idem la successiva giocata di Scamacca che stava per portarsi il pallone a casa, fermato solo dal fuorigioco. Nulla più da raccontare in un incontro nettamente vinto dall’Atalanta contro un Monza spuntato e mai realmente pericoloso.

I top e i flop dell’Atalanta

Ederson 7 Le sue geometrie servono agli orobici. Ci piazza anche la zampata del gol, inusuale per le sue caratteristiche.

Le sue geometrie servono agli orobici. Ci piazza anche la zampata del gol, inusuale per le sue caratteristiche. Scamacca 7 Inizia nervoso, poi si scioglie e segna un gol di pregevole fattura.

Inizia nervoso, poi si scioglie e segna un gol di pregevole fattura. Ruggeri 7 L’Atalanta ha preso molti esterni, per gioca lui e lo fa anche bene. Sia in fase difensiva che offensiva.

L’Atalanta ha preso molti esterni, per gioca lui e lo fa anche bene. Sia in fase difensiva che offensiva. Zappacosta 6 Male non ha giocato nessuno tra i padroni di casa. Diciamo che si limita al compitino.

Male non ha giocato nessuno tra i padroni di casa. Diciamo che si limita al compitino. De Roon 6 Ordinaria amministrazione.

Ordinaria amministrazione. Kolasinac 6 Meno appariscente rispetto ai compagni di reparto ma comunque sempre concentrato.

I top e i flop del Monza

Colpani 6 Tra i più vivi dei suoi.

Tra i più vivi dei suoi. Di Gregorio 6 Fa quello che può. Non ha colpe sui gol.

Fa quello che può. Non ha colpe sui gol. Pablo Marí 4,5 Si lascia sovrastare da Scamacca.

Si lascia sovrastare da Scamacca. Mota 5 Fa il centravanti ma non lo è, prova a svariare nella ricerca di una posizione che però non trova.

Fa il centravanti ma non lo è, prova a svariare nella ricerca di una posizione che però non trova. Birindelli-Ciurria 5,5 Le fasce erano un fattore della gara. Meglio la Dea.

Atalanta-Monza: il tabellino del match

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac (dall’89’ Palomino); Zappacosta (dal 75′ Holm), Ederson, De Roon, Ruggeri (dal 76′ Bakker); Koopmeiners, De Ketelaere (dall’82’ Lookman) ; Scamacca (dall’82’ Muriel). A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Tolói, Pasalic, Adopo, Bonfanti, Palestra. All. Gasperini.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marí (dal 66′ Carboni), Caldirola; Birindelli, Gagliardini (dal 66′ Bondo), Pessina, Ciurria; Colpani (dal 74’Pepín Machin), Caprari (dal 60′ Vignato); Mota (dal 60′ Colombo). A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, F.Pereira, Carboni V., Marić, A.Cittadini, Kyriakopoulos, All.Palladino.

Marcatori: 35′ Ederson, 42′ Scamacca, 62′ Scamacca

Ammoniti: Pessina, Pablo Marí, Izzo

