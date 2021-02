Atalanta-Napoli, la calma di Gian Piero Gasperini

Oltre al derby di Milano, un’altra Super sfida infiammerà questa giornata di Serie A. Stiamo parlando di Atalanta-Napoli, partita tra due squadre in piena corsa Champions. L’Atalanta non vince da tre partite casalinghe in campionato (2N, 1P), dopo una serie di quattro successi interni consecutivi; in casa i nerazzurri non fanno peggio in Serie A dal marzo 2016 con Reja allenatore (sette gare senza successi).

Dopo le due sfide di Coppa Italia, ecco la terza partita in meno di 3 settimane tra queste due squadre. Ecco le parole di Gasperini:

“Il Napoli è il modo migliore per non caricare di eccessiva pressione la partita con il Real Madrid. E’ una gara importante, contro una squadra forte e di qualità, che ci evita di avere troppi pensieri per mercoledì. Aver raggiunto la finale di Coppa Italia, che ci ha costretto a giocare due volte alla settimana per quattro settimane consecutive, ci ha consentito di rivolgere massima concentrazione al campionato. In questo momento della stagione abbiamo totalizzato il record di punti nella storia dell’Atalanta. A differenza di quanto sento e leggo, il nostro cammino è di livello superiore rispetto a quello degli anni scorsi”.

Il Gasp parla anche di scelte di formazione e di possibile Turnover, soprattutto in vista della grandissima sfida di Champions contro il Real Madrid. Luis Muriel, che domani dovrebbe essere titolare, è il giocatore che ha segnato più gol in Serie A nel 2021 (sei); con una rete l’attaccante dell’Atalanta può eguagliare Giampaolo Pazzini (22) al 2° posto tra i giocatori con più gol dalla panchina nel massimo campionato italiano nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) – al 1° posto Matri (25):

“Cerchiamo sempre di mandare in campo la formazione migliore, al netto di acciacchi e fatiche dovuti al calendario. Stiamo tutti abbastanza bene, l’unico problema è rappresentato dalle condizioni di Maehle, bloccato negli scorsi due giorni da una contusione alla gamba: difficile recuperarlo. Hateboer non rientrerà prima di aprile”.

In ultimo, un pensiero di Gasperini va ovviamente alla recente scomparsa di Mauro Bellugi:

“Non l’ho conosciuto in campo, da giocatore, ma ho seguito le sue vicissitudini. Ha avuto un grandissimo coraggio, tipico di un atleta, di un grande difensore dell’Inter e della Nazionale. Mi è piaciuta molto la sua forza dopo l’operazione: è sicuramente un esempio”.

OMNISPORT | 20-02-2021 15:47