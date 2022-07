Atalanta, Palomino chiede le controanalisi

29-07-2022 08:20

Josè Paolomino, calciatore dell’Atalanta risultato positivo a un test antidoping (tracce di metabolita Clostebol) ha chiesto di essere sottoposto alle controanalisi. Gli ulteriori esami dovrebbero essere effettuati nel giro di una settimana con risultato tra 15 giorni.

Questo l’annuncio dell’Atalanta che ora spera: “L’Atalanta comunica che il proprio tesserato Josè Luis Palomino richiederà le controanalisi del campione B e la documentazione analitica dei campioni prelevati.Si ritiene doveroso, vista la delicatezza della vicenda, di comune accordo con il calciatore ed i legali, di invitare al massimo rispetto della privacy della famiglia Palomino che in questi giorni si sente particolarmente affranta da una vicenda che la sta profondamente segnando non solo dal lato professionale, ma anche umano. Rimane forte, alla luce degli accertamenti in corso, il fermo convincimento che si possa dimostrare l’estraneità del calciatore alla vicenda”.