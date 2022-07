Atalanta: Pasalic chiede la cessione

14-07-2022 15:49

Mario Pasalic non sente più la fiducia di Gian Piero Gasperini.

Dopo una seconda metà di stagione partito spesso come riserva e subentrato solo in corso di gara, il croato sente di aver dato il massimo per l’Atalanta e ha chiesto la cessione.

Secondo il Corriere di Bergamo, infatti, negli ultimi giorni ci sono stati alcuni contatti con la Roma, ma la conclusione della trattativa sembra distante poiché i Giallorossi offrono solo contropartite con stipendi elevati per lo standard orobico.

