Atalanta, Percassi: "Contro la Juve vittoria più bella. Plusvalenze? Noi siamo a posto"

29-11-2021 15:09

Il Presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha rilasciato un’intervista all’Eco di Bergamo commentando la bella vittoria degli orobici per 1-0 sulla Juventus, successo che mancava dal 1989 in casa dei bianconeri:

“È la vittoria più bella, per quello che rappresenta. Grazie al cielo ne abbiamo tante di cui gioire, ma secondo me nessuna ha questa importanza. Perché? E’ un successo per tutta Bergamo, per una terra che ha sofferto e se lo aspettava da una vita. In tantissimi si sono commossi, lo so bene. Non abbocco a nessuna provocazione, mi godo lo 0-1 di sabato. Ribadisco che il primo obiettivo rimane la salvezza e restiamo l’Atalanta. Domani c’è il Venezia, guai a noi se lo sottovalutassimo”.

Infine, Percassi commenta il caso plusvalenze nel quale è indagata la Juventus ma dove stanno emergendo dati anche su altre squadre:

“Ho chiesto ai miei se siamo a posto. Mi hanno risposto di sì, non ho altro da dire”.

