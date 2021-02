Atalanta, Percassi: "L'espulsione di Freuler? Ho i brividi"

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi è tornato sull’espulsione di Freuler in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, lanciando l’allarme: “È stato imbarazzante: un torto gravissimo. È successa una cosa grave, inaccettabile. Anche per il calcio italiano. Le posso dire l’impressione chiarissima che mi è rimasta addosso di tutta la situazione: soggezione”.

“Uno shock, mi sono venuti i brividi: troppo assurdo, una partita rovinata così. Almeno l’incertezza di andare a rivedere l’azione. Invece niente, come se quel rosso fosse scontato. E il risultato conseguente: è stata strafavorita la squadra più importante, sulla carta e per la storia”.

“Che poi, dire impressione è sbagliato. Il termine impressione può andar bene se c’è un solo episodio dubbio: io, da quanti ce sono stati, me li sono dovuti appuntare per non rischiare di dimenticarne qualcuno”, le parole del numero uno del club orobico.

OMNISPORT | 26-02-2021 12:08