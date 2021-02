Atalanta-Real, il dubbio di Capello: "Zidane, visto come rideva?"

Quanto avvenuto all’Atalanta è stato sintetizzato, con veemenza dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport e in conferenza stampa da Gian Piero Gasperini. L’analisi più puntuale, dalla giusta distanza, è toccata invece all’ex dirigente e tecnico Fabio Capello, che ha esternato le proprie perplessità su quanto accaduto in campo contro il Real Madrid.

Soprattutto sull’operato dell’arbitro Stieler che, dopo 17 minuti di gioco, ha espulso Freuler. Non solo il match di questa sera nel mirino dell’ex tecnico, ma anche quanto visto in Lazio-Bayern Monaco:

“L’arbitro ha rovinato la partita, non era ultimo uomo e andava verso l’esterno. Era da giallo. Mi viene un dubbio dopo il rigore non dato ieri alla Lazio sarebbe stato bello per l’Atalanta potersi giocare ad armi pari una sfida così importante come quella col Real”, ha detto.