Atalanta-Real Madrid, altro problema per Zidane: Marcelo in grosso dubbio

Sergio Ramos non ci sarà per un problema al menisco. Potrebbe saltare la sfida contro l’Atalanta anche un altro dei perni dei Blancos in difesa. Marcelo, infatti, ha subito un infortunio nell’ultima gara ufficiale del Real Madrid ed è in dubbio per la Champions.

Il Real Madrid ha confermato come l’infortunio muscolare di Marcelo non sia grave, ma servirà comunque aspettare un po’ per rivederlo in campo. L’obiettivo di Zidane e dello staff medico è quello di riavere il giocatore per la partita contro l’Atalanta.

Per Marcelo problema al soleo rimediato contro il Getafe:

“Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Marcelo dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare al soleo sinistro. In attesa di sviluppi”.

In gosso dubbio per l’Atalanta dopo che salterà sicuramente le sfide contro Valencia e Valladolid, Marcelo verrà eventualmente sostituito da Mendy: il francese è stato fin qui il titolare in Champions vista una condizione già non al meglio per il brasiliano.

L’infortunio di Marcelo è solamente l’ultimo di una lunga serie che ha colpito il Real Madrid nelle ultime settimane: contro l’Atalanta fuori causa Ramos, Hazard, Valverde e Rodrygo, ma sono in dubbio anche Lucas Vazquez, Militao, Carvajal e Odriozola.

Qualificatosi alla fase ad eliminazione diretta per il rotto della cuffia, eliminato in Coppa del Re e a distanza considerevole dai cugini dell’Atletico in campionato, il Real non ha certo vissuto una stagione positiva: solamente la Champions può salvare l’annata dei Blancos. Falcidiati però dagli infortuni in maniera continua.

OMNISPORT | 10-02-2021 15:06