Atalanta-Real Madrid: anche Benzema in dubbio

Il Real Madrid di Zidane rischia di presentarsi con gli uomini contati a Bergamo per l’andata degli ottavi di Champions League: diversi giocatori fondamentali rimarranno fuori. In dubbio c’è anche Karim Benzema .

L’attaccante francese, goleador e leader del Real Madrid, salterà infatti la gara contro il Valladolid del prossimo turno di Liga per un problema all’adduttore, che lo mette a serio rischio anche per la trasferta contro l’Atalanta. Recupero difficile per l’ex Lione.

Zidane non indora la pillola, evidenziando che Benzema potrebbe non esserci: “Per noi è un giocatore importantissimo. Vediamo quali saranno le sue condizioni nei prossimi giorni, quindi decideremo se farlo giocare o meno. Non domani, però”.

Il Real Madrid non potrà contare su Sergio Ramos, Carvajal, Rodrygo, Valverde, Odriozola, Marcelo, Hazard e Militao. Diversi titolarissimi, tra cui il capitano, ma anche un campione come Hazard. Un periodo duro per i Blancos, costretti a chiamare in prima squadra i giovanissimi Hugo Duro, Blanco, Víctor Chust, Miguel Gutiérrez, Carrillo e Arribas.

Trascinatore del Real Madrid nella scorsa stagione, che ha portato i Blancos nuovamente sul tetto di Spagna, nel 2020-’21 Benzema ha fatto i conti con diversi problemi fisici, che ne hanno limitato le prestazioni. Senza di lui, al 100%, il potenziale offesivo del team Zidane è enormemente limitato.

OMNISPORT | 19-02-2021 18:21