Atalanta-Real Madrid, Benzema assente al 99%

Problemi di rosa e di formazione per il Real Madrid, in vista della gara contro l’Atalanta di mercoledì. Zinedine Zidane, come riportato da ‘Marca’, non avrà a disposizione Karim Benzema, salvo miracolosi recuperi.

Il giocatore francese non si è allenato con la squadra oggi e quindi è improbabile un suo impiego contro l’Atalanta. Oltre a Karim Benzema, Zidane non avrà a disposizione Valverde, Rodrygo, Hazard, Sergio Ramos, Carvajal, Militao, Odriozola e Marcelo.

Tanti problemi quindi per il Real Madrid, che già nella sfida di Liga contro il Valladolid nel secondo tempo ha dovuto far entrare due calciatori della formazione Castilla.

Buone notizie invece per l’Atalanta, che è chiamata a sfruttare questo momento di difficoltà delle Merengues, almeno nella sfida d’andata al Gewiss Stadium.

OMNISPORT | 22-02-2021 14:54