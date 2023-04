Atalanta-Roma, moviola: I rigori negati e il mancato rosso a Palomino

La prova dell'arbitro Irrati di Pistoia a Bergamo analizzata ai raggi X da Luca Marelli di Dazn

25-04-2023 08:52

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Non aveva mai perso la Roma contro l’Atalanta quando a dirigere la gara è stato Irrati, anche se il fischietto di Pistoia non è sempre stato gradito ai giallorossi e in particolare a Mourinho: ieri a Bergamo la tradizione si è interrotta ma come se l’è cavata Irrati nel 3-1 dell’Atalanta che rilancia la squadra di Gasperini in zona-Champions?

Rivedi i gol di Atalanta-Roma cliccando qui

Atalanta-Roma, i precedenti con le due squadre

Erano 25 i precedenti di Irrati con la Roma, squadra che ha arbitrato di più in Serie A, con un bilancio che vanta 13 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Irrati ha recentemente diretto la Roma nel match di inizio mese, contro la Sampdoria. 7 rigori concessi a favore della Roma e appena 2 agli avversari Erano 20 invece le direzioni di Irrati con l’Atalanta con soltanto 5 vittorie per i bergamaschi, 6 pareggi e ben 9 sconfitte. Per Irrati è stata la terza volta in Atalanta-Roma a Bergamo. Nei due precedenti spicca l’1-4 della scorsa stagione. L’altro match finì 3-3 nell’aprile 2016.

Atalanta-Roma, Irrati ha ammonito Gasperini e quattro giocatori

Assistito da Bindoni e Galetto, con Volpi IV uomo, Abisso al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro Irrati ha ammonito al 28′ il tecnico bergamasco Gasperini, che ha protestato nei confronti del preparatore dei portiere della Roma Nuno Santos, e 4 giocatori, di cui uno solo della squadra di Mourinho: 30′ p.t. de Roon (A), 15′ s.t. Solbakken (R), 41′ s.t. Palomino (A), 50′ s.t. Koopmeiners (A).

Atalanta-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi: Al 22′ Ederson sbraccia in area e colpisce Pellegrini, senza farlo apposta ma rischiando di provocare calcio di rigore. Irrati lascia correre. Al 31′ altro rigore chiesto dalla Roma: cross dalla destra, Toloi interviene su Abraham colpendo il pallone assieme al piede dell’inglese. Irrati concede il corner, il VAR non interviene: non era angolo, ma l’italo brasiliano sembra colpire la sfera e solo dopo leggermente Abraham. All’ 86′ durissimo intervento di Palomino su Dybala: arriva solo il giallo, il VAR non interviene.

Atalanta-Roma, per Marelli Palomino era da espulsione

A fare chiarezza è l’esperto di Dazn Luca Marelli che spiega il contatto avvenuto nella ripresa, al minuto 86′, tra il difensore dell’Atalanta Palomino e Paulo Dybala: “E’ stata l’unica macchia di Irrati, che ha condotto una buona gara. Non siamo in ambito Var, Irrati si trovava a 5-6 metri e ha preso la sua decisione. Per me è un fallo da cartellino rosso, ci sono tutti gli elementi: intervento in ritardo e a forbice, molto pericoloso. Il pallone era già stato scaricato da Dybala e Palomino ha rischiato di fargli male al ginocchio”.