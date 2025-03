Atalanta, Samardzic come Lookman: che bordata a Gasperini

Il serbo si lamente, continuano i problemi in casa Atalanta: la richiesta del centrocampista e il duro attacco a distanza nei confronti del tecnico

Lazar Samardzic non le manda a dire. Anzi, il trequartista dell’Atalanta, impegnato ora con la nazionale serba, ha approfittato della conferenza stampa in patria per lanciare un duro messaggio al suo allenatore di club, Gian Piero Gasperini. Dopo aver segnato un gran gol nell’andata della sfida di Nations League contro l’Austria, terminata 1-1, il giocatore ha voluto sottolineare il suo desiderio di avere più spazio all’Atalanta. Dopo il caso Lookman, risolto (almeno apparentemente) dopo quasi un mese con un abbraccio nella rocambolesca vittoria della Dea contro la Juventus, non sono quindi terminati i problemi da risolvere per Gasp.

Il messaggio a Gasperini: “Sta sbagliando”

Samardzic non ha usato mezzi termini e, nel suo intervento, ha mandato una frecciata diretta a Gasperini: “Non credo che il messaggio del mio gol sia ancora arrivato, ma spero che quando Gasperini lo vedrà si renderà conto di essersi sbagliato.”

Samardzic vuole giocare di più all’Atalanta

Nonostante il minutaggio ridotto, il serbo ha comunque messo a segno cinque gol — due in campionato, uno in Champions League e due in Coppa Italia — oltre a fornire tre assist. Numeri che dimostrano il suo impatto quando viene chiamato in causa, alimentando la sua convinzione di meritare maggior fiducia.

Continua Samardzic in conferenza: “Penso di meritare più minuti. Certo, ho il compito di segnare più goal, in Atalanta e in nazionale. Devo dimostrare che posso fare ancora di più. Dopo sarà tutto più semplice”.

Samardzic stagione flop all’Atalanta

Parole forti – nei confronti del tecnico della Dea accostato ultimamente alla Roma per la prossima stagione – che testimoniano dunque la frustrazione del centrocampista classe 2002, per il poco spazio ricevuto finora a Bergamo.

Samardzic, convinto di poter dare un contributo maggiore (con soli 976 minuti giocati solo in Serie A), spera di guadagnarsi la fiducia del tecnico in questa fase finale di stagione, dopo il suo trasferimento estivo dall’Udinese costato all’Atalanta quasi 20 milioni di euro.