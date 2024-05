Atalanta, Scamacca: “Ancora due partite” poi se la ride. I tifosi della Roma esultano, quelli del Napoli no

L’Atalanta ha centrato un traguardo storico con la vittoria dell’Europa League e ora potrebbe portare all’Italia (e alla Roma in particolare) un altro posto in Champions League

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

E’ il momento della festa in casa Atalanta. La Dea fa un passo nella storia con la vittoria dell’Europa League dopo la finale vinta in maniera netta contro i campioni della Budensliga del Bayer Leverkusen. Un successo che fa sorridere tutta l’Italia che torna a vincere una coppa europea e che fa particolarmente contenta soprattutto la Roma.

Roma in Champions League: lo scenario

L’Atalanta è chiamata a due ulteriori impegni in campionato, prima c’è l’ultima giornata della serie con la sfida casalinga contro il Torino e poi c’è da giocare il recupero contro la Fiorentina in programma il 2 giugno. La Roma guarda con grande attenzione a queste due partite. I giallorossi sono sicuri al sesto posto in classifica e possono qualificarsi alla prossima Champions League soltanto nel caso in cui la squadra di Gasperini non si piazzerà al terzo o al quarto posto in classifica.

Scamacca: il video della discordia

Nelle ultime ore è emerso un video che riprende i festeggiamenti dell’Atalanta nello spogliatoio dopo la vittoria dell’Europa League. L’attaccante si gode il momento e si gode una birra poi scherza: “E’ finito tutto, occhio che mancano ancora due partite in campionato”, lo dice ma poi fa seguito un’espressione che è molto eloquente. Come se neanche lui credesse molto all’impegno che i giocatori nerazzurri metteranno in campo in queste due partite che di fatto alla squadra bergamasca hanno poco da offrire soprattutto dopo la sbronza europea.

I tifosi della Roma esultano, quelli del Napoli no

Il video di Scamacca fra in breve il giro della rete. I tifosi della Roma ovviamente esultano e di certo non dimenticano il passato nelle giovanili della Roma e l’attaccamento spesso dimostrato nei confronti dei colori giallorossi: “Il campionato italiano è primo in Europa nel ranking, la Roma è la prima squadra italiana, sesta in assoluto se non sbaglio. Quindi se andiamo in Champions lo abbiamo meritato, a prescindere”. Non sono di certo contenti i tifosi del Napoli, una vittoria del Torino infatti permetterebbe ai granata di fare un allungo decisivo verso quello che potrebbe essere l’ultimo posto disponibile in caso di Conference League (ma solo nel caso la Fiorentina dovesse vincere il trofeo).