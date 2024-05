Atalanta, folla impazzita all'aeroporto per il ritorno dei campioni: Gasperini il più acclamato

Festa infinita a Bergamo per il trionfo dell'Atalanta: dai caroselli con auto e trattori alla folla in aeroporto il ritorno degli eroi di Dublino

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Bergamo in festa per il trionfo in Europa League. La città accoglie gli eroi di Dublino, atterrati all’aeroporto di Orio al Serio poco dopo le 14:00. Tutti pazzi della meravigliosa Atalanta di Gasperini, capace di annullare la super potenza Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. È da ieri notte che non si smette di celebrare il capolavoro della Dea.

Bergamo, che entusiasmo per il ritorno dei campioni

Fin dalla mattina i tifosi dell’Atalanta hanno fatto capolino all’aeroporto di Orio al Serio, dov’era atteso il charter con a bordo i calciatori nerazzurri di ritorno da Dublino. Tutti a caccia di un posto in prima fila per assistere all’atterraggio degli eroi capitanati dallo stratega Gasperini. Tanti anche i bambini presenti, a cui i genitori hanno concesso di saltare un giorno di scuola. Perché è stata scritta la storia e questo sarà un momento che rimarrà tatuato a vita nella memoria.

Applausi e cori per l’Atalanta: Gasperini il più acclamato

Una volta scesi in pista con la coppa in bella mostra, i calciatori sono stati a lungo applauditi dai presenti. Numerosi i cori che si sono susseguiti, ma il più acclamato è stato Gian Piero Gasperini. Otto anni di Atalanta coronati dal trionfo in Europa League e un futuro più che mai incerto, come lasciato intendere dallo stesso tecnico di Grugliasco al termine della partita (stra)vinta col Bayer Leverkusen. La corte del Napoli è reale e anche apprezzata, ed è per questo motivo che i tifosi della Dea hanno più volte scandito il coro “Resta a Bergamo, resta a Bergamo”. Chissà che non riescano a far breccia nel cuori del Gasp. I giocatori sono poi saliti sul bus che li porterà al centro sportivo di Zingonia, dove ad attenderli troveranno altre centinaia di sostenitori.

Non si smette di festeggiare in città: ieri la sfilata dei trattori

Per una notte speciale, caroselli speciali. Festeggiamenti sfrenati a Bergamo, e non poteva essere altrimenti vista l’impresa senza precedenti compiuta dagli orobici. In città, oltre alla classica parata di auto tra clacson e bandiere al vento, hanno sfilato anche decine di trattori. Sì, in Lombardia il cielo è più nerazzurro che mai. Dopo il successo in campionato dell’Inter, quello dell’Atalanta in Europa per un anno memorabile.