Per l’Atalanta Supercoppa europea e un altro trofeo. Che succede se vince anche la Fiorentina, tutti gli scenari per le italiane in Europa

Gli orobici si regalano anche la Uefa-Conmebol Club Challenge. La Roma spera in Champions e c'è ancora la Fiorentina in Conference: cosa deve accadere

Si apre un mondo con il successo dell’Atalanta in Europa League. La Dea si regala altre due finali internazionali, mentre la Roma vede la Champions. E c’è ancora la Fiorentina che dovrà affrontare la finale di Conference. Ecco tutti i possibili scenari per le italiane in corsa per un posto in Europa.

Non solo l’Europa League: l’Atalanta si regala altre due finali

Il trionfo in Europa League dell’Atalanta – il primo in ambito internazionale – spalanca le porte alla Dea, che si regala altri due trofei cui ambire. Partiamo da quello più prestigioso: la Supercoppa Europea contro la vincitrice della Champions League. L’appuntamento è fissato per metà agosto, quando i nerazzurri affronteranno una tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Ma non solo, perché gli orobici saranno impegnati anche con la Uefa-Conmebol Club Challenge contro la vincitrice della Copa Sudamericana, ovvero l’LDU Quito, che ha battuto in finale il Fortaleza. Si giocherà a luglio e, pur essendoci in palio una coppa, si tratta di un appuntamento giunta alla seconda edizione dopo il successo del Siviglia della scorsa stagione.

E, ora, la Roma vede la Champions: che cosa deve succedere

A 90 minuti dalla fine del campionato la Roma, certa ormai del sesto posto, vede clamorosamente riaprirsi la possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions. Merito del ranking, che ha sbloccato la quinta casella per l’Italia, e dell’Atalanta, che da vincitrice dell’Europa League, potrebbe consentire ai giallorossi di approdare nell’Europa che conta. Il condizionale è però ancora d’obbligo, perché la condicio sine qua non è che la Dea, chiamata a recuperare anche la partita con la Fiorentina rinviata per la morte di Joe Barone, non chiuda al terzo o quarto posto. La classifica vede la squadra di Gasperini al quinto posto a -2 da Bologna e Juventus, ma con due gare ancora da disputare. Se i tre club dovessero finire a pari punti, i nerazzurri sarebbero quinti per la classifica avulsa. Insomma, ora De Rossi dovrà tifare contro i lombardi.

Ultima giornata Serie A

Genoa-Bologna

Juventus-Monza

Atalanta-Torino (più Atalanta-Fiorentina il 2 giugno)

Che cosa succede se la Fiorentina vince la Conference League

Per delineare l’esatto scenario delle squadre italiane che la prossima stagione saranno impegnate in Europa bisognerà attendere la finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos. In caso di trionfo, la Viola andrà in Europa League liberando un posto in Conference per Torino o Napoli. E se l’Atalanta non finirà tra le prime quattro avremo sei squadre in Champions, due in Europa League (Lazio e Fiorentina) e una in Conference. Se, invece, la Dea si piazzerà tra le prime quattro, i club in Champions saranno cinque, poi tre in Europa League (Roma, Lazio e Fiorentina) e la nona in Conference.

Che cosa succede la Fiorentina non vince la Conference League

In caso di sconfitta della Viola e Atalanta fuori dalle prime quattro in campionato, avremo sei squadre in Champions, la settima in Europa League e l’ottava in Conference. Se l’Atalanta non libera il posto Champions, cinque italiane giocheranno la coppa dalle grandi orecchie, due in Europa League (Roma e Lazio) e l’ottava in Conference (Fiorentina, Torino o Napoli).