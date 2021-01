Atalanta show, Milan umiliato: le pagelle

L’Atalanta travolge a San Siro il peggior Milan della stagione: finisce 3-0 per i nerazzurri, trascinati da un fenomenale Ilicic. Per i rossoneri seconda sconfitta di un girone d’andata chiuso comunque al primo posto, da Campione d’Inverno, visto il contemporaneo pareggio dell’Inter a Udine.

La scelta di Pioli di lanciare Meité nell’insolita posizione di trequartista non paga: il Milan nel primo tempo prevedibile, la manovra è poco fluida e l’unica soluzione offensiva sembra essere il lancio lungo su Ibrahimovic. L’Atalanta invece è rapida e aggressiva e si affida alla genialità di un Josip Ilicic in grande spolvero, un’enigma irrisolto per la difesa rossonera. Al 26’ la squadra di Gasperini passa meritatamente in vantaggio: sugli sviluppi di un corner Gosens trova sul secondo palo Romero, che prende il tempo a Kalulu e infila Donnarumma con un colpo di testa che sorprende il capitano rossonero. L’unica vera palla-goal per i padroni di casa arriva al 42’ con Ibrahimovic, che col ginocchio spedisce fuori da pochi passi.

Pioli corre ai ripari all’intervallo e inserisce Brahim Diaz al posto proprio di Meité, ma al 53’ l’Atalanta raddoppia: Mariani indica il dischetto per una gomitata di Kessié ai danni di Ilicic, che dagli undici metri incrocia col sinistro siglando il 2-0 per gli ospiti. Piove sul bagnato per il Milan, che perde Kalulu per infortunio (uscito in barella per un problema alla schiena dopo un contrasto con Hateboer), sostituito da Musacchio.

La Dea domina e a Pioli non resta che tentare il tutto per tutto, inserendo Rebic e Mandzukic al posto di Castillejo e Leao. Ma la squadra di Gasperini è straripante: Zapata prima colpisce un palo di testa e dopo pochi minuti trova il 3-0 con un sinistro che non lascia scampo a Donnarumma.

Decimo risultato utile consecutivo per l’Atalanta, che conferma la sua tradizione positiva: la Dea non perde a San Siro contro il Milan dal 2014.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

MILAN-ATALANTA 0-3

Marcatori: 26’ Romero, 53’ Ilicic (rig.), 77’ Zapata

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Calabria 5,5, Kalulu 5,5 (57’ Musacchio 6), Kjaer 6, Hernandez 5,5; Tonali 5, Kessie 5; Castillejo 5 (70’ Mandzukic 5,5), Meité 5 (46’ Brahim Diaz 6), Leão 5,5 (7’ Rebic 5,5); Ibrahimovic 5. All. Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6,5, Romero 7,5, Djimsiti 6 (91’ Caldara sv); Hateboer 6,5 (67’ Maehle 6), de Roon 6,5, Freuler 6, Gosens 6,5 (91’ Palomino sv); Pessina 7 (91’ Malinovskyi sv); Ilicic 7,5 (82’ Muriel), Zapata 7. All. Gasperini

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Hernandez, Kessié, Gosens

OMNISPORT | 23-01-2021 20:06