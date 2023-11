Europa League, Atalanta-Sturm Graz: le formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il programma e il palinsesto della sfida tra i nerazzurri e gli austriaci: come seguirla e le scelte di Gasperini e Ilzer, tanti nodi da sciogliere

Ultimo aggiornamento 08-11-2023 12:07

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Tre punti per continuare il percorso: l’Atalanta contro lo Sturm Graz può mettere una prima mattonella lungo la sua strada. Una sfida che però nasconde alcune insidie, come si è visto anche nel match d’andata. Gasperini lo sa e non la prenderà sotto gamba. L’allenatore nerazzurro sarà chiamato a delle scelte importanti per mantenere la squadra viva dopo il dispendio energetico contro l’Inter in Serie A.

Atalanta-Sturm Graz, come arrivano alla sfida

L’Atalanta nelle ultime ore ha dovuto scaricare la stanchezza post campionato. Gasperini potrebbe infatti pensare a qualche piccola modifica nella formazione e i dubbi sono molti. I nerazzurri sono al comando del girone e con una vittoria sarebbero con un piede e mezzo qualificati al prossimo turno. La Dea è in salute e contro la squadra di Inzaghi ha patito la differenza tecnica e i valori dei singoli. Lo Sturm Graz invece è reduce da una pesante sconfitta per 3-1 contro il LASK, una delle dirette concorrenti per sognare il titolo, anche se il Salisburgo al momento sembra non fare sconti a nessuno.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sturm Graz

Gasperini ha tanti nodi da sciogliere in vista della partita. Il primo in porta con Carnesecchi che potrebbe far rifiatare Musso, che ha giocato titolare contro l’Inter. In difesa non dovrebbero esserci dubbi con Toloi, Djimsiti e Kolsanic a formare il trio davanti il portiere, viste le condizioni precarie di Scalvini, Qualche punto interrogativo invece sugli esterni con Zappacosta, Ruggeri e Hateboer in ballottaggio.

Solita mediana formata da Ederson e De Roon con Koopminers sulla trequarti. In attacco possibile chance per Muriel e De Ketelaere, anche se Lookman e Scamacca sembrano favoriti. L’allenatore avrà più certezze dopo l’ultima rifinitura.

Gli austriaci dovrebbero confermare il 4-3-1-2 con il talentino Wlodarczyk, autore del gol del 2-2 in pieno recupero all’andata, a sostenere l’attacco in compagnia di Horvat e poco dietro Vick. A centrocampo chiavi in mano a Stankovic, con Prass e Serrano, che potrebbe essere il favorito al posto dello squalificato Hierlander. Qualche piccolo ballottaggio in difesa, soprattutto sulla sinistra tra Schnegg e Dante.

ATALANTA (3-4-1-2) – Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All .: Gasperini.

Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. .: Gasperini. STURM GRAZ (4-3-1-2) – Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Serrano, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk. All.: Ilzer.

Dove vedere Atalanta-Sturm Graz: diretta tv e streaming

Il fischio d’inizio del match tra Atalanta e Sturm Graz è atteso per giovedì 9 novembre alle 21.00 al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita sarà visibile in diretta in chiaro su TV8 e sarà trasmessa anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252). La diretta streaming sarà invece disponibile sulle app di DAZN e NOW e su SKY GO, se compreso nell’abbonamento.

Partita : Atalanta-Sturm Graz

: Atalanta-Sturm Graz Data : giovedì 9 novembre 2023

: giovedì 9 novembre 2023 Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : DAZN, TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

: DAZN, TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252) Streaming: DAZN, NOW, TV8.it, Sky Go

