Atalanta, tutti pazzi per la Dea ed è la rivincita di Gasperini: web in tilt

Addetti ai lavori e tifosi di altre squadre, italiani e inglesi, conquistati dall'impresa dei nerazzurri in casa del Liverpool. E c’è anche chi propone il tecnico come successore di Klopp

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’impresa dell’Atalanta a Liverpool non poteva che infiammare il web: dagli addetti ai lavori ai tifosi di squadre diverse, i social network sono zeppi dei commenti entusiasti per la formazione nerazzurra e il suo tecnico Gian Piero Gasperini.

L’Atalanta vince a Liverpool e fa impazzire il web

L’Atalanta è la squadra del giorno non solo in Italia, ma in Europa, dopo il 3-0 rifilato al Liverpool ad Anfield Road, un successo strepitoso che permette ai nerazzurri di sognare l’eliminazione di una delle grandi favorite dell’Europa League e la qualificazione alle semifinali. Sui social non solo addetti ai lavori italiani e stranieri, ma anche tifosi di altre squadre celebrano la squadra bergamasca.

Atalanta da sogno: le lodi a Gasperini

Tra i commentatori più entusiasti della prova dell’Atalanta a Liverpool figura James Horncastle, prestigiosa firma di The Athletic che intervenuto in tv subito dopo la gara di Anfield ha suggerito ai Reds di puntare proprio su Gasperini per sostituire Jurgen Klopp: “Dovrebbe seriamente metterlo nella lista dei candidati”, ha detto il giornalista inglese. “Gasperini ha normalizzato lo straordinario”, ha poi spiegato Horncastle nel suo pezzo, ricordando le 7 qualificazioni alle coppe europee in 8 stagioni in un club che precedentemente aveva giocato in Europa solo 3 volte.

Atalanta, i complimenti dei tifosi di tutta Europa

Ma sui social i tifosi inglesi e italiani sono accomunati dai complimenti all’Atalanta e a Gasperini. ”È incredibile che nessun top club abbia mai puntato su Gasperini”, scrive in inglese KingHenry. “Da tifoso della Lazio sono invidioso, chissà come potremmo essere con un’organizzazione come quella dell’Atalanta e un tecnico come Gasperini”, aggiunge Marco. “Spero sia l’anno dell’Atalanta. Ci vuole un trofeo per coronare il magico percorso che sta facendo”, commenta Yoto. Paolo, infine, ricorda che “Quella di Liverpool è una vittoria della società, basta ricordare come hanno gestito il caso Papu Gomez qualche tempo fa, cacciato perché non voleva seguire le indicazioni dell’allenatore”.