Atalanta-Udinese, le formazioni ufficiali

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ATALANTA-UDINESE:

ATALANTA – Gollini; Toloi, Romero, Palomino; De Roon, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

UDINESE – Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Okaka, Braaf.

Ricomincia la Serie A, con il 29esimo turno. Atalanta e Udinese di fronte per obiettivi ben diversi, con i padroni di casa decisi a confermarsi tra i primi quattro posti e dunque in Champions League e gli ospiti pronti ad avvicinare quota 40 per l’ennesima salvezza.

Attacco colombiano per Gasperini, ci sono Muriel e Zapata come attaccanti davanti a Malinovskyi. De Roon esterno di centrocampo, con Pessina, Freuler e Gosens a completare il reparto. In porta Goloi, difesa con Romero, Palomino e Romero.

Nell’Udinese c’è Okaka come prima punta, con Braaf al suo fianco a sorpresa. Walace, De Paul e Pereyra sono gli interni, Zeegelaar e Molina gli esterni. In porta come sempre Musso, davanti a lui spazio per Becao, Nuytinck e Bonifazi. Fuori Nestorovski e Llorente.

OMNISPORT | 03-04-2021 14:14