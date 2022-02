Atalanta: Zapata fermo tre mesi

10-02-2022 10:23

“Zapata non dovrà operarsi, ma sarà fuori almeno tre mesi”, titola stamane L’Eco di Bergamo. Dopo essersi recato in Finlandia per una visita eseguita da un luminare esperto di tendini, il responso non parlerebbe di operazione, bensì di uno stop forzato di tre mesi. In pratica il campionato di Duvan Zapata potrebbe essere virtualmente concluso dopo la manciata di minuti giocati domenica scorsa contro il Cagliari.

L’attaccante colombiano, nella migliore delle ipotesi, potrebbe rientrare solo per le ultimissime partite della stagione (si vocifera fine aprile, inizio maggio).

A questo punto Luis Muriel dovrà essere gestito e non spremuto, visti i tanti impegni. Possibile che uno dei trequartisti venga riadattato come “falso nueve”. Pasalic l’indiziato numero uno.

OMNISPORT