Athletic Bilbao in crisi finanziaria: chiesta 'quota Covid' ai soci

In una società di calcio, come in un’azienda o in una normale famiglia, ognuno deve dare il proprio contributo per far fronte alla pandemia di Covid-19. La pensa così l’Athletic Bilbao, club abituato a spese non folli e alla valorizzazione del territorio basco, ma comunque in difficoltà economica per via del virus.

La stagione passata la società biancorossa ha accumulato perdite per 24,6 milioni di euro, a cui ne vanno aggiunti 5,5 che conta di perdere quest’anno. Per far fronte a questo calo di introiti, oltre a trovare un accordo con i tesserati per un taglio degli stipendi che ha portato a risparmiare 12 milioni di euro nelle ultime due stagioni, il club basco ha chiesto aiuto ai propri soci.

Come riporta il giornalista Marco Bellinazzo sul suo blog ‘Calcio & Business’ per ‘Il Sole 24 Ore’, è stato chiesto ai soci di versare una ‘quota Covid-19‘ per far fronte ai problemi causati dalla pandemia. Questa iniziativa della quota, corrispondente a 120 euro per ciascun socio, verrà discussa nell’assemblea del club in programma pe il 23 ottobre.

Considerando che il numero dei soci dell’Athletic sta aumentando a vista d’occhio (attualmente supera le 43.000 unità), Nel caso in cui tutti versassero la quota entrerebbero nelle casse del club biancorosso circa 5,2 milioni di euro. Si tratterebbe di un’aggiunta alla quota annuale, ridotta da 600 a 446 euro a causa delle partite casalinghe giocate a porte chiuse.

Un’idea certamente interessante che, nel caso in cui dovesse concretizzarsi, potrebbe essere presa in considerazione anche da altri club europei.

