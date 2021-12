Gallinari nel protocollo Covid, a rischio sfida natalizia con New York

21-12-2021 20:08

Agli Atlanta Hawks è emergenza a causa del Covid-19. Dopo la positività di Trae Young di un paio di giorni fa, Danilo Gallinari e Clint Capela sono stati inseriti nei protocolli anti-Covid e sono attualmente in quarantena. Se tutti e tre non risulteranno negativi a due tamponi a distanza di almeno 24 ore l’uno dall’altro, non potranno giocare contro i New York Knicks al Madison Square Garden il giorno di Natale. Il Gallo è vaccinato da tempo e ora anche inoculato con la terza dose

OMNISPORT