Atletica, a Savona quasi tutta la staffetta azzurra in gara

Al Memorial Ottolia di domani ci saranno Tortu, Desalu e Patta

23-05-2023 13:17

Inizia a entrare nel vivo la stagione dell’atletica. Domani in pista diversi azzurri per l’edizione numero 12 del Memorial Ottolia.

In gara, tra gli altri, tre campioni olimpici della staffetta 4×100 (Filippo Tortu e Lorenzo Patta nei 100, Fausto Desalu nei 400), il campione europeo indoor del peso Zane Weir (con Leo Fabbri), il finalista olimpico Alessandro Sibilio nell’atteso rientro sui 400hs, l’argento europeo in sala del triplo Dariya Derkach e le frazioniste della 4×400 argento indoor a Istanbul (Alice Mangione, Anna Polinari, Eleonora Marchiando), le staffettiste di bronzo della 4×100 divise tra 100 e 200 metri dove sfreccerà anche l’oro mondiale di Doha 2019 Dina Asher-Smith.

SFilippo Tortu (Fiamme Gialle) torna a Savona per correre il primo 100 metri dell’anno, dopo aver esordito sui 200 con il 20.30 di Nairobi. Sui 100, con lui anche Lorenzo Patta che qui si rivelò con il 10.13 del 2021, decisivo per garantirgli la prima frazione delle Olimpiadi di Tokyo, e Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), 10.25 nella stessa gara di due anni fa. L’altro olimpionico Fausto Desalu (Fiamme Gialle) non si cimenterà sui suoi 200 ma ha optato per un nuovo test sui 400 metri dopo le buone impressioni di Firenze (46.17).