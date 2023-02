Atletica, Assoluti indoor – Jacobs torna in pista e cerca fiducia per l’Europeo

Dopo il 2° posto di Levin, il campione olimpico in carica torna a gareggiare in Italia e lo fa ad Ancona per imporsi a livello nazionale sui 60 metri ma anche per perfezionare la condizione in vista di Istanbul.

19-02-2023 12:06

Tocca di nuovo a Marcell Jacobs prendersi la scena e questa volta lo farà agli Assoluti Indoor in corso di svolgimento al Palaindoor di Ancona.

La gara è come sempre quella dei 60 metri, l’obiettivo è duplice: riscattarsi dal secondo posto di Lievin ottenuto in settimana con il crono di 6.57, lo stesso di Lodz all’esordio stagionale, ma anche crescere di condizione in vista degli europei di Istanbul previsti per marzo dove l’avversario più accredito sembra essere Reece Prescod già capace di un ottimo 6.49. A Lievin Jacobs ha perso la sua imbattibilità dopo due anni di successi indoor.

Al momento Jacobs non ha impressionato ma è vero anche che la sua condizioni non può essere al top visto soprattutto il lavoro fatto in virtù dei mondiali outdoor di agosto a Budapest.

Vincere oggi significherebbe mettere in fila il terzo titolo consecutivo italiano indoor, kermesse già dominata nel 2021 e nel 2022 con il tempo di 6.55.

Occhio, però, a non sottovalutarne l’importanza perché potrebbe essere tutt’altro che una passeggiata. In primis a dargli filo da torcere ci potrebbe essere Samuele Ceccarelli, il nome nuovo dell’atletica, atleta toscano, che poche settimane fa è andato in gara a Berlino stampando un ottimo 6.58. Di lui si dice un gran bene e potrebbe essere anche uno stimolo non da poco per il campione bresciano. Oltre Ceccarelli potrebbero riservare qualche sorpresa Roberto Rigali, il 20enne junior Tardioli, Luca Lai in tutta la sua esperienza, Francesco Sansovini (sammarinese) e Nicholas Artuso.

L’appuntamento odierno è alle 16.50 per le batterie e alle 17.35 per la finale.