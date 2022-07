Mondiali di Eugene, attesa per Karsten Warholm

19-07-2022 12:27

Nella notte italiana si torna in pista ai Mondiali di Atletica in Oregon. Quinta giornata della rassegna con tanta attesa per i 400 ostacoli con il campione Olimpico e primatista Mondiale Karsten Warholm.

Il norvegese non arriva alla gara al meglio della forma per un infortunio ma parte comunque da favorito. In chiave italiana finale anche nell’alto femminile per Elena Vallortigara e nelle semifinali del 200 metri con Filippo Tortu apparso in discrete condizioni.Il programma delle gare

02.15 400 ostacoli (femminile) – Batterie – Ayomide Folorunso, Linda Olivieri, Rebecca Sartori

02.40 Salto in alto (femminile) – Finale – Elena Vallortigara

03.05 200 metri (femminile) – Semifinali – Dalia Kaddari

03.33 Lancio del disco (maschile) – Finale

03.50 200 metri (maschile) – Semifinali – Filippo Tortu

04.30 1500 metri (maschile) – Finale

04.50 400 ostacoli (maschile) – Finale