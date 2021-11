Atletica, Bolt: a Tokyo avrei potuto vincere i 100 metri

15-11-2021 13:33

La leggenda dell’atletica Usain Bolt è convinto che se fosse tornato a gareggiare ai Giochi Olimpici di Tokyo la scorsa estate, avrebbe vinto i 100 metri.

Quattro anni dopo aver lasciato le piste di atletica, il 35enne giamaicano, è ancora così devastante, almeno a parole. Avrebbe potuto vincere i 100 metri alle ultime Olimpiadi di Tokyo?

La risposta dell’ex uomo più veloce della terra non si fa attendere: “Si, mi manca molto, perché vivo per quei momenti, è stato difficile per me guardare quella gara”, ha spiegato l’olimpionico intervistato a Dubai.

La sua frustrazione è stata tanto maggiore in quanto la finale dei 100m è stata vinta in 9”80 a sorpresa da Marcell Jacobs. “Quando mi sono ritirato (nel 2017), il mio allenatore mi ha detto una cosa: ‘I tuoi avversari non sono più veloci, sei tu che sei più lento’. Non l’avevo mai considerato così”, ha spiegato l’otto volte campione olimpico

